Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026 | castelli ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio

Il 24 maggio 2026 si svolge la XVI Giornata delle dimore storiche, con accesso gratuito a castelli, ville e palazzi in diverse regioni italiane, tra cui il Lazio. L'iniziativa permette al pubblico di visitare gratuitamente numerosi siti storici aperti per l'occasione. L'evento è promosso per valorizzare il patrimonio architettonico e culturale. Questa giornata rappresenta una delle più vaste manifestazioni di apertura di luoghi storici in Italia.

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile. Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026: quando, dove e info

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Dimore storiche aperte gratis in Veneto il 24 maggio 2026: elenco completo, orari, prenotazioniDomenica 24 maggio 2026 dimore storiche aperte gratuitamente in Veneto per la Giornata ADSI: ville, castelli e palazzi per provincia, orari, prenotazioni e consigli utili. nordest24.it

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