Poco prima di Capodanno, il direttore ha iniziato a fare sogni in cui vedeva cammelli che lo fissavano e chiedevano: “Che dobbiamo fare?”. I sogni sono legati a una domanda che ha rivolto a qualcuno, chiedendo se fosse possibile trasformare una capra in un cammello. Questa domanda e i sogni si trovano nelle novelle apocrife di Michail Zoscenko.

Dalle novelle apocrife di Michail Zoscenko. Poco prima di Capodanno il direttore cominciò a fare strani sogni: cammelli che lo fissavano imploranti e gli chiedevano: “Che dobbiamo fare?”. Si svegliava madido di sudore e passava l’intera giornata esausto. Alla fine non ce la fece più e chiamò l’economista: L’economista scoppiò a ridere: era importante saper apprezzare le battute del capo. Ma appena incrociò il suo sguardo serio, smise subito. “I-in che senso?” balbettò. “Nel senso letterale!” tuonò il direttore. “Forse sarebbe meglio chiamare dei tecnici zootecnici”, suggerì l’economista, ormai visibilmente terrorizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dimmi, puoi trasformare una capra in un cammello?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Design d’interni: il fascino del color cammello per una casa caldaNegli ultimi tempi, il settore del design d’interni si concentra su tonalità calde e avvolgenti, come il color cammello, per creare ambienti...

Ganna: "La Roubaix per me è una tortura. Rispetto a Van der Poel sul pavé sono una capra, ma...”Il ciclista italiano si è espresso sulla Parigi-Roubaix, descrivendola come una gara difficile e paragonandola a una tortura.