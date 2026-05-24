Dimmi puoi trasformare una capra in un cammello?

Da ilfattoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima di Capodanno, il direttore ha iniziato a fare sogni in cui vedeva cammelli che lo fissavano e chiedevano: “Che dobbiamo fare?”. I sogni sono legati a una domanda che ha rivolto a qualcuno, chiedendo se fosse possibile trasformare una capra in un cammello. Questa domanda e i sogni si trovano nelle novelle apocrife di Michail Zoscenko.

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Dalle novelle apocrife di Michail Zoscenko. Poco prima di Capodanno il direttore cominciò a fare strani sogni: cammelli che lo fissavano imploranti e gli chiedevano: “Che dobbiamo fare?”. Si svegliava madido di sudore e passava l’intera giornata esausto. Alla fine non ce la fece più e chiamò l’economista: L’economista scoppiò a ridere: era importante saper apprezzare le battute del capo. Ma appena incrociò il suo sguardo serio, smise subito. “I-in che senso?” balbettò. “Nel senso letterale!” tuonò il direttore. “Forse sarebbe meglio chiamare dei tecnici zootecnici”, suggerì l’economista, ormai visibilmente terrorizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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