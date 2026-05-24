Sono stati avviati dieci cantieri per interventi contro le alluvioni, partendo dalla manutenzione degli argini del canale emissario dell’impianto di Baciacavallo. Gli interventi riguardano lavori lungo il fiume Ombrone e altre aree a rischio. Le operazioni includono il rafforzamento degli argini e la pulizia delle sponde. Le attività sono state programmate per migliorare la resistenza agli eventi meteorologici intensi e prevenire allagamenti. Nessuna informazione sulla durata o sui finanziamenti dei cantieri.

Argini del canale emissario dell’impianto di Baciacavallo, via ai lavori di manutenzione. Il progetto, diviso in vari lotti, prevede la messa in sicurezza e il ripristino degli argini del canale emissario che collega il depuratore di Baciacavallo al torrente Ombrone: il canale raccoglie le acque depurate in uscita dall’impianto e, in caso di pioggia, tutte le acque di scolmo delle fognature cittadine che l’impianto non riesce a recepire. Quello iniziato perciò, è un intervento di particolare rilevanza per la salvaguardia del corretto funzionamento del depuratore durante eventuali emergenze meteo. I lavori consistono nella realizzazione di scogliere in massi ciclopici per rinforzare gli argini ed evitare la loro erosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci cantieri anti alluvioni. Si parte con l’Ombrone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Santa Giuletta, cantieri anti-alluvione verso la conclusione: fine lavori a giugno

Notizie e thread social correlati

Parco del Mare di Ostia: si parte con i cantieriIl cantiere per il Parco del Mare di Ostia è stato avviato, segnando l'inizio di una nuova fase del progetto dopo diversi anni di attese e...

Tre anni sotto i colpi delle alluvioni. Crolli degli argini e straripamenti. In arrivo oltre dieci milioni di euroNegli ultimi tre anni, la provincia ha subito numerosi eventi alluvionali caratterizzati da crolli di argini e straripamenti di torrenti e fossi, che...

Si parla di: Dieci cantieri anti alluvioni. Si parte con l’Ombrone.

Dieci cantieri anti alluvioni. Si parte con l’OmbroneI lavori interessano gli argini del canale che raccoglie le acque di Baciacavallo. Casse di espansione su Vella e Vainella e un nuovo ponte radio in sala operativa . lanazione.it

Cantiere anti alluvioni in centro sarà rifatto un tratto di fognaturaSono partiti gli interventi di regimazione acque meteoriche, consolidamento dei versanti collinari e sistemazione dei cedimenti stradali. I lavori, che ammontano a 636.500 euro, sono stati finanziati ... laprovinciapavese.gelocal.it