Dick Parry muore a 83 anni | l’autore degli assoli dei Pink Floyd

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dick Parry è morto all’età di 83 anni. È stato il sassofonista che ha suonato negli assoli di brani dei Pink Floyd, tra cui alcuni dei pezzi più noti della band. La sua collaborazione con il chitarrista è durata decenni, contribuendo a creare alcuni dei momenti più riconoscibili delle registrazioni. La sua musica ha lasciato un segno in diverse tracce della band, diventando parte integrante del loro sound.

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? Domande chiave Quali brani iconici hanno ricevuto il suo tocco unico?. Come è nata la sua collaborazione decennale con David Gilmour?. Perché il sassofonista era indispensabile per l'identità sonora del gruppo?. Come è riuscito a tornare sul palco dopo vent'anni di silenzio?.? In Breve Collaborazioni con Rory Gallagher, JJ Jackson e i The Who.. Lavori con Bloodstone e Banco de Gaia oltre al tour 1994.. Condoglianze espresse da Graham Nash e Merck Mercuriadis.. Collaborazioni chiave tra il 1973 e il 1977 con i Pink Floyd.. Il sassofonista britannico Dick Parry è deceduto all’età di 83 anni, lasciando un vuoto profondo nel del rock mondiale dopo una carriera che ha definito il suono di alcuni dei capolavori più iconici della musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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