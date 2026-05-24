Dick Parry è morto all’età di 83 anni. È stato il sassofonista che ha suonato negli assoli di brani dei Pink Floyd, tra cui alcuni dei pezzi più noti della band. La sua collaborazione con il chitarrista è durata decenni, contribuendo a creare alcuni dei momenti più riconoscibili delle registrazioni. La sua musica ha lasciato un segno in diverse tracce della band, diventando parte integrante del loro sound.

? Domande chiave Quali brani iconici hanno ricevuto il suo tocco unico?. Come è nata la sua collaborazione decennale con David Gilmour?. Perché il sassofonista era indispensabile per l'identità sonora del gruppo?. Come è riuscito a tornare sul palco dopo vent'anni di silenzio?.? In Breve Collaborazioni con Rory Gallagher, JJ Jackson e i The Who.. Lavori con Bloodstone e Banco de Gaia oltre al tour 1994.. Condoglianze espresse da Graham Nash e Merck Mercuriadis.. Collaborazioni chiave tra il 1973 e il 1977 con i Pink Floyd.. Il sassofonista britannico Dick Parry è deceduto all’età di 83 anni, lasciando un vuoto profondo nel del rock mondiale dopo una carriera che ha definito il suono di alcuni dei capolavori più iconici della musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dick Parry muore a 83 anni: l’autore degli assoli dei Pink Floyd

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Addio al sassofonista Dick Parry, storico collaboratore dei Pink FloydIl sassofonista Dick Parry, noto per aver collaborato con i Pink Floyd in alcuni dei loro brani e tour più celebri, è morto a 83 anni.

Temi più discussi: È morto a 83 anni Dick Parry, che suonò il sax in Money dei Pink Floyd e in altre loro celebri canzoni; È morto Dick Parry, il sassofonista di ‘Shine On’ e ‘Money’ dei Pink Floyd; È morto Dick Parry, storico sassofonista dei Pink Floyd; Addio a Dick Parry, il sax che ha reso immortale il suono dei Pink Floyd.

A 83 anni muore #DickParry, sassofonista che ha suonato, tra l'altro, in alcuni brani dei #PinkFloyd, come Us and them e Money. Note che restano nella storia della musica. R.i.p. Dick. x.com

Il sassofonista dei Pink Floyd Dick Parry è morto a 83 anni reddit

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