Di Gregorio paga l’errore con la Fiorentina? La scelta di Spalletti nel derby

Nel derby, l’allenatore ha deciso di schierare un portiere diverso rispetto alla partita precedente, dopo l’errore commesso durante l’ultima gara. La scelta è arrivata in risposta alla prestazione del precedente titolare, che aveva causato una rete subita. La decisione ha portato alla conferma del nuovo portiere anche per questa partita. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi, ma la sostituzione è stata evidente nel corso della gara.

Di Gregorio paga l’errore con la Fiorentina? La scelta tra i pali di Spalletti nel derby dopo lo svario del portiere nell’ultima gara. Le ultime indiscrezioni delineano uno scenario di avvicendamento in vista del derby. Michele Di Gregorio rischia di pagare a carissimo prezzo il recente marchiano errore commesso in occasione del gol di Ndour contro la Fiorentina. Per difendere i pali bianconeri in questa decisiva ultima giornata di campionato, Mattia Perin è attualmente il grande favorito per indossare la maglia da titolare. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Si tratterebbe della mazzata finale per il portiere ex Monza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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