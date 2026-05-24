Il derby tra Torino e Juventus è stato rinviato prima dell'inizio a causa di tensioni tra le tifoserie. Un tifoso della Juventus è stato portato in ospedale in codice rosso per trauma cranico durante un alterco fuori dallo stadio. Le forze di sicurezza hanno deciso di non far partire la partita per motivi di sicurezza, mentre alcuni ultrà hanno minacciato un'invasione di campo. La partita non è ancora stata disputata.

Il derby tra Torino e Juventus non è ancora iniziato per ragioni di sicurezza dopo che un tifoso della Juventus è finito in ospedale in codice rosso per trauma cranico nel corso di un tafferuglio tra le due tifoserie fuori dallo stadio prima della partita. I tifosi della Juventus, presenti allo stadio, hanno chiesto di non far giocare il derby. Non ci sono ancora novità dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si attende l'annuncio ufficiale se la gara si giocherà o sarà rinviata, probabilmente a domani. Scontri tra tifoserie. A poche ore dal derby le tifoserie granata e bianconere si sono fronteggiate. Il caos è scoppiato intorno alle 17.30 quando un nutrito gruppo di ultras bianconeri si è mosso verso lo Stadio Grande Torino per cercare lo scontro con gli ultrà granata, che si erano trovati fuori dallo stadio circa mezz'ora prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Derby Torino: squadre ancora negli spogliatoi, ultrà minacciano invasione di campo

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