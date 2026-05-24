Il derby tra Torino e Juventus è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa di scontri tra tifosi. La partita è stata posticipata e la curva bianconera si presenta vuota. Nessun altro dettaglio sugli episodi di violenza o sulle conseguenze.

Con oltre un'ora di ritardo è cominciato il derby tra Torino e Juventus. La curva bianconera è vuota. La partita è slittata per motivi di sicurezza dopo che un tifoso della Juventus è finito in ospedale in codice rosso per trauma cranico nel corso di un tafferuglio tra le due tifoserie fuori dallo stadio. I tifosi della Juventus, presenti allo stadio, avevano chiesto a gran voce ai propri giocatori di non disputare la gara. Scontri tra tifoserie. A poche ore dal derby le tifoserie granata e bianconere si sono fronteggiate. Il caos è scoppiato intorno alle 17.30 quando un nutrito gruppo di ultras bianconeri si è mosso verso lo Stadio Grande Torino per cercare lo scontro con gli ultrà granata, che si erano trovati fuori dallo stadio circa mezz'ora prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Derby Torino, scontri tra tifosi. Slitta la partita

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Torino, scontri dopo lo sgombero dellAskatasuna

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