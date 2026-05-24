Derby sospeso | 8 feriti tra gli ultras e un uomo in codice rosso

Il derby è stato interrotto dopo che otto ultras sono rimasti feriti e un uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La protesta è passata dalle tribune al campo, con alcuni tifosi che sono entrati in campo durante il riscaldamento. Durante l'episodio, un giocatore è stato raggiunto dagli ultras mentre si riscaldava. La partita è stata sospesa e successivamente rinviata. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli eventi e sui responsabili dell'interruzione.

?? Punti chiave Come ha fatto la protesta a spostarsi dalle tribune al campo? Perché Locatelli è stato raggiunto direttamente dagli ultras durante il riscaldamento? Quali conseguenze ha avuto il rinvio del derby sulle altre partite serali? Chi dovrà stabilire le responsabilità per il ferito in codice rosso??? In Breve Ultras bianconeri chiedono a Manuel Locatelli di non scendere in campo. Scontri del 24 maggio causano il rinvio di quattro partite di Serie A. Ritardo a catena per Verona-Roma, Mila . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS

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