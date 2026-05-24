? Domande chiave Come può D'Aversa salvare la panchina con un semplice pareggio?. Quali giocatori rischiano il trasferimento immediato dopo il Mondiale?. Perché la vittoria serve a proteggere l'identità del club?. Cosa accadrà al progetto granata in caso di sconfitta stasera?.? In Breve Ultimo successo granata contro bianconeri risale al 26 aprile 2015 con Darmian e Quagliarella.. Solo 6mila tifosi nostalgici hanno sostenuto la squadra allo stadio Olimpico.. Il Torino ha raggiunto la quota di 47 punti in classifica stagionale.. La vittoria serve a Roberto D'Aversa per garantire la continuità del progetto tecnico.. Stasera il Torino affronta la Juventus con l’obiettivo di interrompere un digiuno che dura da oltre undici anni e offrire una ragione concreta ai propri sostenitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby della Mole: il Toro sfida il digiuno dopo 11 anni contro la Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Derby della Mole, il Toro riabbraccia la sua gente: divieto di colori bianconeri nei settori granataPer il derby della Mole, il club ha vietato ai tifosi di indossare sciarpe o maglie della squadra rivale nei settori dedicati ai sostenitori del...

Cairo accende il derby della Mole e stuzzica la JuveIl derby della Mole è iniziato con un’accensione di tensione tra le due squadre, e a infiammare l’atmosfera ci ha pensato direttamente il presidente...

Temi più discussi: Verso il derby della Mole; Derby della Mole ad alta tensione: il divieto del Torino sui colori bianconeri scatena la reazione della Juventus; Cairo accende il derby della Mole e stuzzica la Juve; Tensione derby: il Torino 'vieta' il bianconero, la Juve risponde.

#Derby, le probabili formazioni di #TorinoJuventus: torna #Ismajli, due ballottaggi importanti Le probabili scelte di #DAversa e #Spalletti in vista del derby della Mole: chi partirà dal 1'? #Torino #Torinofc #Toronews ? Qui l’articolo completo x.com

Notizie dell'ultima ora : Come se non potesse andare peggio, Kenan Y?ld?z è ufficialmente fuori per il Derby della Mole di domani contro il Torino. reddit

Derby della Mole, il Torino chiarisce sul divieto dei colori bianconeri nei Distinti: il comunicatoIl Torino pubblica un comunicato sul divieto di indossare colori bianconeri nei Distinti dello Stadio Olimpico Grande Torino per il derby contro la Juventus. Interviene anche la Questura ... tuttojuve.com

Derby della Mole, il Toro riabbraccia la sua gente: divieto di colori bianconeri nei settori granataFine dello sciopero per la Maratona e stadio verso il tutto esaurito per il derby della Mole. Il club avvisa i tifosi: niente sciarpe o maglie della Juve Lo sta ... calcionews24.com