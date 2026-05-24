Il 6 giugno, il Parco Vallalta di Bagnolo di Po ospiterà la Blues Cruise, un evento musicale che si svolgerà lungo le sponde di un fiume e tra le aree naturali dei Gorghi. La manifestazione segnerà l’apertura della trentanovesima edizione del Deltablues Festival, con le esibizioni di artisti dal vivo e un’atmosfera che combina musica e ambiente.

Il 6 giugno prossimo il Parco Vallalta di Bagnolo di Po ospiterà la Blues Cruise, l’evento che darà ufficialmente il via alla trentanovesima edizione del Deltablues Festival. Questa prima tappa estiva prevede una navigazione sul Canalbianco con partenza dal pontile locale alle ore 16:00, accompagnata dalle note del duo polesano Off Label, composto da Matteo Franceschetti alla chitarra e voce insieme a Mirko Brundu al basso e voce. La crociera musicale non si fermerà solo al suono delle corde e dei ritmi. Dopo circa un’ora di navigazione, i partecipanti arriveranno all’attracco di Trecenta per scoprire i Gorghi, quegli specchi d’acqua nati dalle sorgive dei paleoalvei del Po. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deltablues al via: musica sul fiume e natura tra i Gorghi

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