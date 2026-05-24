La partita ha visto la Dole prendere il controllo del gioco, ma poi ha incontrato difficoltà. Dell’Agnello ha commentato che la fatica si è fatta sentire, rendendo difficile mantenere la concentrazione e la resistenza. La squadra ha affrontato momenti complicati, e l’allenatore ha riconosciuto che questa volta era difficile tenere testa agli avversari. La partita si è conclusa con una prestazione condizionata dalla stanchezza, che ha inciso sul risultato finale.

L’analisi della partita di Sandro Dell’Agnello parte da quel momento in cui la Dole sembrava avere in pugno il gioco. Quando, dopo qualche minuto del terzo quarto, le percentuali parevano in ascesa e i biancorossi avevano accumulato un discreto vantaggio. "È stata una partita abbastanza strana – commenta il capoallenatore della Rinascita –, perché noi eravamo riusciti a restare in controllo e nel terzo quarto ci eravamo ritrovati a +8 (43-51). Lì si è scatenato l’uragano Redivo, che con tre o quattro canestri difficilissimi ha impattato e poi superato. In quel momento noi abbiamo pagato un po’ la mancanza di energie fisiche e mentali per reagire a questa spallata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dell’Agnello "La fatica ha pesato. Stavolta era difficile tenere botta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Volevo tenere una foca nella vasca dell’hotel, fui costretto a scambiarla con due pinguini. L’orgasmo? È… come quella che c’è nelle conchiglie”: l’esilarante botta e risposta tra Gino Paoli e Ornella VanoniDurante un'intervista, un artista ha raccontato di aver tentato di tenere una foca in una vasca d'hotel, poi costretto a scambiarla con due pinguini.

Sabalenka, un'altra polemica. Stavolta ce l'ha con gli organizzatori di Miami: "Non mi era mai successo..."Sabalenka si confronta ancora con polemiche, questa volta rivolta agli organizzatori di Miami.

Temi più discussi: Dole, poco tempo per i rimpianti. Dell’Agnello: Vogliamo vincere; Ci vuole un po’ più di astuzia. E il tiro da tre non sempre basta; L’Avellino Basket crolla al Del Mauro: terzo ko di fila, Cremona passa 72-83; Redivo fa un quarantotto e rilancia Cividale: la serie con Rimini è sull’1-1.

Dole, poco tempo per i rimpianti. Dell’Agnello: Vogliamo vincereUno scalpo per parte in trasferta, fattore campo nuovamente invertito, e qualificazione tutta da decidere alla bella. Domani sera, in quella che si ... corriereromagna.it

Rimini, Dell'Agnello frena l'entusiasmo: Si gioca su cinque partite e la serie è lunga, dobbiamo stare sereni e concentratiColpo esterno della Dole Rimini sul campo di Gesteco Cividale in Gara 1 di semifinale playoff, con una prestazione sorprendentemente brillante nonostante le fatiche accumulate appena 48 ore dopo la lu ... pianetabasket.com