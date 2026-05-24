DeLa libera Conte
. Il presidente del Napoli Aurelio DeLa libera ufficialmente Antonio Conte “Forse è una piazza che pretende molto da me, sono bravissimo ma non posso fare miracoli”. Gli consigliare di fare una settimana sabatica, perché si deve creare una barriera col proprio cervello. Mi ha chiamato per incontrarci un mese fa. “Siamo amici..”, è vero perchè ci siamo conosciuti alle Maldive. Gli chiesi di un nutrizionista e all’epoca cercai di portarlo a Napoli. Ho detto che i cicli finiscono anche anticipatamente, qui è casa tua ma se non ti senti sereno con la modalità di campionato che il Napoli ti constrigne a fare in un certo modo. Perché il Napoli non può essere Psg, Bayern, Barça, dobbiamo rispettare alcuni budget. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Decreto bollette, Meloni smentisce Giuseppe Conte
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