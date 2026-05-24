Degrado in via Bolognesi l' inciviltà di alcune persone è invincibile

Un residente ha segnalato un livello di degrado in via Bolognesi, con rifiuti abbandonati sui marciapiedi e gettacarte che si accumulano, anche sull’altro lato della strada. La segnalazione sottolinea che, nonostante le segnalazioni precedenti, il problema persiste e l’inciviltà di alcune persone sembra invariata. Non sono stati forniti dettagli su interventi o risposte da parte delle autorità.

Scrive il lettore: “Ennesima segnalazione di degrado. Ho evitato di fotografare il gettacarte stracolmo anche sull'altro marciapiede perche' l'immagine di degrado e' la medesima. Cosa fare? L'incivilta' di alcune persone e' invincibile, le telecamere in ogni dove non e' possibile. Sarebbe. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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