Decanto a Villa Sceriman | una domenica tra vini sapori e musica
Domenica 31 maggio, a Villa Sceriman a Vo’, si svolge l’evento “Decanto in vigna e cantina” dalle 11 fino al tramonto. La giornata prevede degustazioni di vini, musica e momenti dedicati alle tradizioni locali, all’interno della storica struttura, del vigneto e delle cantine antiche. L’evento si svolge nella barchessa e nei vigneti circostanti, offrendo un’esperienza tra sapori e atmosfere autentiche. L’ingresso è aperto al pubblico e l’accesso è gratuito.
Domenica 31 maggio, dalle ore 11 fino al tramonto, Villa Sceriman a Vo’ ospita “Decanto in vigna e cantina”, una giornata tra tradizioni, sapori e musica immersi nel fascino della storica barchessa, del vigneto e delle antiche cantine.DettagliDomenica 31 maggio dalle 11 al tramontoDecanto in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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