Decanto a Villa Sceriman | una domenica tra vini sapori e musica

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, a Villa Sceriman a Vo’, si svolge l’evento “Decanto in vigna e cantina” dalle 11 fino al tramonto. La giornata prevede degustazioni di vini, musica e momenti dedicati alle tradizioni locali, all’interno della storica struttura, del vigneto e delle cantine antiche. L’evento si svolge nella barchessa e nei vigneti circostanti, offrendo un’esperienza tra sapori e atmosfere autentiche. L’ingresso è aperto al pubblico e l’accesso è gratuito.