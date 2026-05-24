La Paganese non ha ancora saldato debiti e stipendi ai propri tesserati, mettendo a rischio l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La società sta affrontando difficoltà finanziarie e non ha ancora completato le procedure per il pagamento ai giocatori e allo staff. La mancata regolarizzazione potrebbe comportare l’esclusione dal campionato in partenza. La situazione rimane in fase di definizione, senza comunicazioni ufficiali sul futuro della squadra.

La Paganese rischia di non iscriversi al prossimo campionato di Serie D. Il patron Nicola Cardillo, che aveva garantito sino ad allora le spese, si è dimesso a marzo. Alcuni sponsor ed ex sostenitori sono pronti a scendere in campo per aiutare le casse societarie, ma l’importante debitoria ed i tempi ristretti complicano tutto. Il rischio che la Paganese non si presenti alla prossima serie D oggi è alto. I CONTI DELLA PAGANESE SONO TRASPARENTI. CHI FA POLEMICA, FINGE DI NON CAPIRE. In conferenza stampa sono stato chiaro: i libri contabili e i bilanci della Paganese sono a disposizione di chiunque voglia consultarli. Sempre. È un lavoro trasparente, fatto cifre alla mano insieme al Direttore Generale Antonio Di Muro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Debiti e stipendi non pagati: ore complicate per la Paganese

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