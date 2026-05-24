Durante la puntata di Affari Tuoi del 23 maggio 2026, Stefano De Martino ha dichiarato in diretta di stare facendo un fioretto, sorprendendo il pubblico e gli altri partecipanti. La rivelazione è avvenuta nel corso di uno scambio di battute con Herbert Ballerina. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni di questa decisione o sulla durata prevista del fioretto.

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 23 maggio 2026, è emerso un piccolo retroscena personale su Stefano De Martino, raccontato nel pieno di uno scambio di battute con Herbert Ballerina. Il ballerino e conduttore ha detto che sta facendo un fioretto religioso e in questo periodo evita di bere alcolici. La serata si è aperta, come spesso accade quando in studio c’è Herbert Ballerina, con il suo consueto umorismo surreale. Il comico ha presentato una delle sue “professioni” immaginarie, con un gioco di parole: “Io spargo incenso, sono incensurato”. De Martino ha risposto con scetticismo: “Faccio fatica a credere che tu sia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - De Martino sorprende in diretta: “Sto facendo un fioretto”, la rivelazione ad Affari Tuoi

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Daniele De Martino - Come fai a non capire ( Live Teatro Ambasciatori ) Catania

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