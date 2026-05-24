De Laurentiis traccia il futuro del Napoli | Squadra forte servono pochi innesti Nuovo allenatore? Vediamo

Il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra conta circa trenta giocatori validi e che con pochi innesti sarà molto competitiva. Ha aggiunto che sono necessari pochi acquisti per rafforzare la rosa. Riguardo al nuovo allenatore, ha affermato che la decisione sarà presa in futuro, senza fornire dettagli specifici. La squadra si prepara quindi a un mercato ridotto e a eventuali cambiamenti sulla panchina.

“Abbiamo una trentina di giocatori validi. Con pochi innesti saremo estremamente competitivi con le altre. Fortunatamente abbiamo una squadra forte con tanti rientri, che magari col gioco ‘contiano’ non andavano bene e che con un altro allenatore, con un altro tipo di gioco, possono essere più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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