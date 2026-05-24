De Laurentiis sul fondo Usa e sullo stadio | Non è la prima offerta che ricevo Pronti 38 ettari a Napoli est

Il presidente di una squadra di calcio ha confermato di aver ricevuto diverse offerte per il fondo americano e lo stadio. Ha riferito che nel 2017 ricevette una proposta da 900 milioni di dollari, che rifiutò. Ha anche menzionato che ci sono 38 ettari di terreno pronti a Napoli est, disponibili per eventuali investimenti. La sua posizione riguardo alle offerte non è nuova e non si tratta della prima volta che vengono presentate proposte di questo tipo.

“C'erano anche nel 2017, si presentarono con 900 milioni di dollari, li ringraziai e dissi che non era possibile. Poi c'è stato il Covid e nel 2021 gli arabi offrivano tre miliardi di euro per prendere tutta la Filmauro. E io che facevo, andavo in pensione senza giocattoli? Il problema non è il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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