De Laurentiis show in conferenza dal nuovo allenatore alla cessione del club | tutti gli annunci

Il presidente del club ha annunciato la partenza del tecnico e la cessione della società durante una conferenza stampa al termine della partita contro l’Udinese. Con lui era presente l’ex allenatore, che ha confermato le dimissioni. Non sono stati forniti dettagli sui termini della cessione o sui tempi previsti. La conferenza si è concentrata principalmente su queste due novità, senza ulteriori dichiarazioni su altri aspetti del club.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato, insieme ad Antonio Conte, in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese. Tantissimi i temi toccati dal patron dei partenopei, con il futuro come argomento principale. Il retroscena su Conte: l’incontro dell’addio. Il presidente azzurro ha subito svelato alcuni retroscena sull’addio di Antonio Conte: “Dopo la gara col Bologna cos’ è successo? Può capitare a tutti di avere un momento di forte delusione e quindi probabilmente Antonio Conte in quel momento ha detto “Ma forse è una piazza che pretende troppo da me. Io sono bravissimo ma non posso fare miracoli”. Io gli pregai di prendersi dei giorni sabatici perché c’era la sosta del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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DE LAURENTIIS HA REAGITO COSÌ | Rivelata in diretta la posizione su CONTE - NAZIONALE!

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