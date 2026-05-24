Il presidente del Napoli ha annunciato che l’allenatore non è più in carica, comunicandolo durante una conferenza congiunta. La conferma sul nome del nuovo tecnico arriverà dopo le partite di questa sera, con un riferimento diretto ad Allegri. De Laurentiis ha anche detto: “Il nuovo allenatore? Vediamo come finiscono le partite stasera”. La scelta tra i candidati sarà annunciata successivamente.

Antonio Conte non è più l’allenatore della SscNapoli, l’annuncio è arrivato in conferenza congiunta con il Presidente Aurelio De Laurentiis. Parlando del futuro del Napoli il presidente non ha voluto sbilanciarsi sul prossimo allenatore: “ Adesso calma, perché Conte ci poteva ripensare, il giorno che lui mi confermerà che il dato e tratto ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore. Tenete presente che pochissimi innesti la squadra sarà competitiva. Il problema non è cosa farà il Napoli, il problema è come rifondare il calcio italiano. Il problema della classe arbitrale non è da nulla”. De Laurentiis e i calciatori non portati per il gioco contiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Il nuovo allenatore? Vediamo come finiscono le partite stasera”. È la conferma che il nome è Allegri

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