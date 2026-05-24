A pochi minuti dall'inizio della partita tra Torino e Juventus, l’allenatore ha dichiarato di sperare di offrire una soddisfazione ai tifosi. Ha parlato con i giornalisti prima del calcio d’inizio, condividendo le sue sensazioni sulla sfida in programma. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle formazioni o sulle strategie previste.

di Francesco Spagnolo D’Aversa a pochi minuti dalla sfida fra Torino e Juventus ha parlato ai giornalisti esprimendo le sue sensazioni in vista della sfida. Cosa ha detto. A pochi minuti da Torino Juve, Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DERBY – « Sono le emozioni che ti fanno vivere il calcio, chiaramente oggi abbiamo la possibilità a differenza delle altre partite di giocare col nostro dodicesimo uomo in campo, che è il nostro pubblico, quindi ci auguriamo di fare il massimo e far sì dare loro una soddisfazione. Sappiamo dell’importanza della gara e bisogna far di tutto per far sì che si possa dare loro una soddisfazione ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - D’Aversa prima di Torino Juve: «Speriamo di dare una soddisfazione al nostro pubblico»

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