Un confronto tra genitori e figli si snoda attraverso riferimenti a grandi opere letterarie e autori come Cervantes, Dostoevskij, Kafka e Sartre. Si parla di come la storia personale influenzi i rapporti familiari, citando figure come Don Chisciotte e il principe Myskin. Le parole di Ferrari sottolineano il legame tra le narrazioni letterarie e le dinamiche familiari, evidenziando come la letteratura rifletta le complessità delle relazioni umane.

Richiami a Don Chisciotte e al principe Myskin. Riferimenti a Sartre, Dostoevskij e Kafka. I grandi della letteratura si “accomodano“ nell’universo narrativo di Dario Ferrari, viareggino, 44 anni, caso letterario con La ricreazione è finita e ora in libreria con L’idiota di famiglia (Sellerio), diventando parte della storia. Insieme al gesto di cura, inteso come il delicato strumento per accedere e comprendere l’altro, e dove il linguaggio, le parole si fanno vero e proprio personaggio della storia. Ferrari: il libro richiama, fin dal titolo, Dostoevskij e Sartre. Il suo protagonista vive all’ombra di un padre kafkiano oltreché dostoevskijano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dario Ferrari: "Nei rapporti fra genitori e figli c’è di mezzo la storia. E anche la grande letteratura"

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