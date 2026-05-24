Dallo stadio a Capolona a piedi | ecco il fioretto per la B di Orgoglio Amaranto

Da arezzonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli iscritti di Orgoglio Amaranto hanno percorso a piedi quasi venti chilometri da Arezzo a Capolona, mantenendo la promessa fatta in occasione della promozione in Serie B. La camminata segue il salto di categoria conquistato sul campo, dimostrando il legame tra i tifosi e la squadra. La distanza è stata coperta come segno di orgoglio e di sostegno alla squadra, che ha raggiunto la nuova categoria.

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A piedi da Arezzo a Capolona, come promesso. La Serie B val bene un po' di sacrificio e gli iscritti di Orgoglio Amaranto hanno mantenuto fede alla promessa: col salto di categoria conquistato sul campo, è arrivata anche la camminata di quasi venti chilometri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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