L’Europa riconosce ora il fallimento dell’integrazione nelle banlieue francesi. L’Italia sta affrontando problemi simili con le seconde generazioni, con segnali crescenti di difficoltà. Le aree urbane di alcune nazioni mostrano crescenti criticità legate all’integrazione sociale e culturale dei giovani nati da famiglie immigrate. Le questioni riguardano la partecipazione alla vita pubblica, l’occupazione e l’accesso ai servizi fondamentali. I problemi si manifestano in contesti di disagio socio-economico e marginalizzazione.

L’Europa ha scoperto il fallimento dell’integrazione nelle banlieue francesi. L’Italia lo sta scoprendo oggi, forse con qualche anno di ritardo, ma con segnali sempre più evidenti e preoccupanti che arrivano soprattutto dalle seconde generazioni. Appare sempre più chiaro che l’appartenenza a una Nazione non dipende solo da un documento, da un passaporto o da una residenza. Non basta nascere in Europa per sentirsi europei, né crescere nelle nostre città per condividerne automaticamente valori, regole e identità. La Francia è stata il laboratorio più drammatico di questo fenomeno. Le banlieue sono diventate universi paralleli, tipo il sottosopra di Stranger Things, abitati da figli e nipoti di immigrati provenienti dal Maghreb e dall’Africa subsahariana, dove disoccupazione, marginalità e identità etnica si sono fuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dalle banlieue ai maranza: il problema delle seconde generazioni che l’Europa non ha voluto vedere

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