La gonna midi è un capo molto versatile che si adatta a diverse stagioni e tendenze. Può essere abbinata a scarpe di vari stili, come ballerine, mocassini, slingback, sandali e sneakers, per valorizzare la figura senza appesantirla.

C apace di attraversare mode e stagioni senza perdere fascino, la gonna midi è uno dei capi più versatili del guardaroba contemporaneo. Il suo equilibrio tra eleganza e praticità la rende perfetta tanto per il giorno quanto per la sera, ma proprio la sua lunghezza può creare qualche dubbio quando si tratta di scegliere le scarpe giuste. Décolleté, sneakers, ballerine o sandali? Tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere. Perché la scarpa giusta può slanciare la silhouette, alleggerire il look e trasformare completamente anche la midi più classica. Ecco dodici outfit di tendenza a cui ispirarsi. Sneakers rosse e calze alte La gonna midi perde ogni formalità e diventa street, da copiare solo con look casual e volumi rilassati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle ballerine ai mocassini, passando per slingback, sandali e sneakers: tutti gli abbinamenti più riusciti per valorizzare la gonna midi senza appesantire la figura

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