Dall' aula all' impresa | si svela il nuovo percorso biennale per i tecnici dell' industria 4.0

Alle 14,30 di lunedì, presso l’istituto tecnico Marconi, si terrà la presentazione del nuovo corso biennale dedicato ai tecnici dell’industria 4.0. Il percorso, intitolato “Tecnico superiore per l’automazione, la robotica e la digitalizzazione della produzione industriale”, fa parte del progetto Smart Automation and Robotics e sarà promosso dall’ITS Maker Academy. Il corso si rivolge a coloro che vogliono specializzarsi nelle tecnologie di automazione e digitalizzazione industriale.

Lunedì, alle 14,30, Its Maker Academy presenta all'istituto tecnico Marconi il nuovo corso biennale “Tecnico superiore per l’automazione, la robotica e la digitalizzazione della produzione industriale”, nell’ambito del percorso Smart Automation and Robotics. Un appuntamento rivolto a giovani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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