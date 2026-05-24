Dall' armocromia alle partecipazioni in tv due saloni del Cesenate nella classifica dei migliori parrucchieri d' Italia
Due saloni del Cesenate sono entrati nella classifica dei migliori parrucchieri d’Italia per il 2025. Si tratta di ‘Miranda Image Consulting’ e ‘Capelli e Corpo Tiziana Drudi’, che sono stati inseriti nella lista chiamata “Top hairstylist 2025”. La classifica raccoglie i nomi di professionisti e saloni riconosciuti a livello nazionale. Entrambi si sono distinti in ambiti come armocromia e partecipazioni in programmi televisivi.
Due saloni del Cesenate, ‘Miranda Image Consulting’ e ‘Capelli e Corpo Tiziana Drudi' entrano nella ’Top hairstylist 2025": la speciale classifica che raccoglie i migliori parrucchieri su tutto il territorio italiano. Si tratta di una guida che viene aggiornata e pubblicata da oltre 20 anni: un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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