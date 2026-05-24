Dalla Strada al Palco - Special un colpo al cuore per Conti e Guaccero Chi ha vinto classifica finale e il riassunto della puntata

Durante la finale di “Dalla Strada al Palco Special” trasmessa su Rai 1 il 23 maggio 2026, sono stati annunciati i vincitori della nuova edizione. La puntata ha visto la conclusione del percorso, con la classifica finale che ha premiato i concorrenti più votati dal pubblico. La trasmissione ha registrato un grande afflusso di telespettatori, e il risultato finale ha determinato la vittoria di uno dei partecipanti, mentre altri sono stati eliminati durante le fasi precedenti.

Che cosa è successo durante la puntata finale di “Dalla Strada al Palco Special” su Rai 1. Stasera 23 maggio 2026 si è conclusa l'edizione rinnovata del format in seguito alla semifinalee al grande successo della precedente in onda nel 2025. Tra il ritorno di Nek, il vincitore e la giuria. 🔗 Leggi su Today.it

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Su Rai 1 la finale di Dalla strada al palco Special x.com

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