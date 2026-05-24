Un ragazzo di 14 anni ha vinto la quinta edizione di Dalla Strada al Palco Special. La manifestazione, dedicata ai giovani talenti, si è svolta di recente e ha visto la partecipazione di diversi giovani artisti. La competizione si è conclusa con la premiazione del vincitore, che ha dimostrato abilità e preparazione nel suo settore. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, trasmesso in diretta.

È un giovanissimo talento di soli 14 anni il vincitore della quinta edizione di Dalla Strada al Palco, quest’anno ribattezzata Dalla Strada al Palco Special. Si tratta del sassofonista Alfio Russo, che aveva conquistato l’accesso alla finale già nella prima puntata andata in onda il 10 aprile. Il giovane artista di strada ha poi superato tutti gli altri 13 finalisti, aggiudicandosi il montepremi da 10.000 euro grazie alle votazioni del pubblico in studio e della giuria. Una finale molto partecipata e arricchita da una giuria eccezionalmente ampliata, composta dai giudici storici Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, affiancati per l’occasione da Enrico Brignano e da Nek, che aveva condotto il programma fino alla scorsa edizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Dalla Strada al Palco Special: il 14enne Alfio Russo vince la quinta edizione

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La storia di Alfio Russo - Dalla strada al palco 10/04/2026

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Alfio Russo è il vincitore di Dalla Strada al Palco SpecialUn ragazzo di 14 anni ha vinto la quinta edizione di Dalla Strada al Palco, ora chiamata Dalla Strada al Palco Special.

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