Dalla strada al palco Special batte il concertone dei Pooh

Da iltempo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.821.000 – 18.2%), la finale di Dalla Strada al Palco Special (con la vittoria del giovanissimo Alfio Russo) conquistare la serata con una media di 2.569.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5 Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena ha radunato una media di 2.011.000 spettatori pari a uno share del 18.1%. Su Rai2 Il traditore è stato visto da 687.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Belle & Sebastien ha siglato una media di 591.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha totalizzato 477.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 il film Lo chiamavano Trinità. ha divertito 916. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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