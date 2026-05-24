Nella sesta puntata dello show, sono state assegnate diverse valutazioni ai protagonisti. Bianca Guaccero ha ricevuto un voto di 8 per le sue lacrime, mentre Maria De Filippi è stata valutata con un 7 per la sua presenza in studio. La serata si è conclusa con una finale che ha visto ospiti speciali e numerose esibizioni, alcune delle quali sono state particolarmente memorabili.

Una finale ricca di emozioni, fra ospiti speciali, momenti straordinari ed esibizioni che lasciano il segno. Dalla Strada al Palco coglie nel segno ancora una volta, con una puntata in cui i concorrenti si sfidano per la vittoria. Per l’occasione Carlo Conti ha riunito una giuria d’eccezione. Chiamati a votare le performance live Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Nek ed Enrico Brignano. Nell’ultima puntata del programma è stato annunciato un importante cambiamento nella votazione con la scelta di svelare i voti dei giudici solamente alla fine, dandogli un valore triplo. Il grande ritorno di Nek. Voto: 7. La puntata del 23 maggio di Dalla Strada al Palco ha segnato il grande ritorno di Nek. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla strada al palco, le pagelle della sesta puntata: le lacrime di Bianca Guaccero (8), Maria De Filippi in studio (7)

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