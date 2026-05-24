Le maestre di Mathi hanno avviato un progetto di aiuto pomeridiano che si è evoluto in una missione umanitaria internazionale. Dopo aver organizzato attività di supporto scolastico, hanno esteso il loro intervento in Africa, portando assistenza a scuole e comunità locali. Il progetto ha coinvolto volontari e sostenitori, che hanno contribuito a migliorare le condizioni educative e sociali nelle zone interessate. La missione si svolge attraverso iniziative di formazione, distribuzione di materiali e attività di sensibilizzazione.

? Domande chiave Come hanno trasformato un semplice aiuto pomeridiano in una missione internazionale?. Dove si riuniscono ora gli studenti per continuare a studiare insieme?. Perché l'impegno delle maestre si è esteso fino alla costruzione di cliniche in Africa?. Chi sono le persone che le due insegnanti aiutano nella casa Chantal?.? In Breve Gruppo di studio nato come aiuto pomeridiano estivo per il passaggio alla secondaria.. Associazione EduCare finanzia costruzione di punto infermieristico e dispensario in Africa.. Supporto ai rifugiati presso casa Chantal tramite lezioni di lingua e compiti.. Ex studenti frequentano incontri due volte a settimana per quattro anni consecutivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla scuola all’Africa: la missione umanitaria delle maestre di Mathi

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