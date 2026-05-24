Dalla masseria confiscata alle mafie una settimana per coltivare la legalità con i giovani
Nella masseria confiscata alle mafie a Copertino si è conclusa la “Settimana della Legalità – Coltivare Legalità”, un ciclo di incontri dedicato ai giovani. La manifestazione si è conclusa con la Giornata della Legalità, in ricordo della strage di Capaci. La masseria, restituita alla collettività, ha ospitato le iniziative durante tutta la settimana.
COPERTINO - Nella Masseria “La Tenente” di Copertino, bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, si è conclusa la “Settimana della Legalità – Coltivare Legalità”, un ciclo di incontri culminato nella Giornata della Legalità nel ricordo della strage di Capaci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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