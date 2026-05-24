Dalla masseria confiscata alle mafie una settimana per coltivare la legalità con i giovani

Notizia in breve

Nella masseria confiscata alle mafie a Copertino si è conclusa la “Settimana della Legalità – Coltivare Legalità”, un ciclo di incontri dedicato ai giovani. La manifestazione si è conclusa con la Giornata della Legalità, in ricordo della strage di Capaci. La masseria, restituita alla collettività, ha ospitato le iniziative durante tutta la settimana.