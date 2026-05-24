Dalla caduta alla rinascita | Marco Zanni arriva a Santiago dopo 779 chilometri

Dopo aver percorso 779 chilometri in 13 giorni, tra corsa e bicicletta, Marco Zanni è arrivato a Santiago. La sua avventura ha incluso tappe di corsa e pedalate, coprendo quasi 800 km complessivi. La sfida si è conclusa nella città spagnola, dove Zanni ha raggiunto il traguardo dopo aver attraversato varie tappe, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di rinascita.

Quasi 800 chilometri (più precisamente 779) in 13 giorni, tra corsa e bici, per raccontare che si può rinascere. Lunedì 18 maggio, Marco Zanni è arrivato a Santiago de Compostela, completando il suo ‘Progetto Santiago’: un percorso che si è snodato lungo il Cammino francese, partendo da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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