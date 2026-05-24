Dal santuario al Passo del Giovo | torna la Corsa del Contrabbandiere e c' è anche un percorso per bambini

Notizia in breve

Domenica 7 giugno alle 9 si svolge la quinta edizione della Corsa del Contrabbandiere, con partenza dal santuario e arrivo al Passo del Giovo. La manifestazione prevede un percorso competitivo e uno dedicato ai bambini. La corsa si svolge in un'area montana e si conclude nel primo pomeriggio. La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizioni disponibili online e sul posto.