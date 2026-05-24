Dal santuario al Passo del Giovo | torna la Corsa del Contrabbandiere e c' è anche un percorso per bambini
Domenica 7 giugno alle 9 si svolge la quinta edizione della Corsa del Contrabbandiere, con partenza dal santuario e arrivo al Passo del Giovo. La manifestazione prevede un percorso competitivo e uno dedicato ai bambini. La corsa si svolge in un'area montana e si conclude nel primo pomeriggio. La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizioni disponibili online e sul posto.
Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9 torna la Corsa del Contrabbandiere, giunta alla sua 5° edizione. Si tratta di una corsa non competitiva di circa 9 km con un dislivello positivo di 1.100 m dal Santuario di Quang (Garzeno) al Passo del Giovo. Anche per bambiniPer i più piccoli un tracciato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Si parla di: Dal santuario al Passo del Giovo: torna la Corsa del Contrabbandiere (e c'è anche un percorso per bambini); La corsa del contrabbandiere 2026 a Garzeno.
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