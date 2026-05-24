Dal crack alla cocaina | i carabinieri blindano le strade dello spaccio

I carabinieri hanno intercettato numerose auto usate dai trafficanti di droga tra Montesacro e San Basilio. Le vetture, spesso noleggiate, trasportavano cocaina destinata allo spaccio. Le forze dell’ordine hanno fermato e controllato i veicoli, sequestrando sostanze e arrestando alcuni soggetti coinvolti. L'operazione ha portato alla messa sotto controllo delle rotte di distribuzione nello specifico quartiere.

La droga viaggia in auto. A bordo delle vetture i pusher, talvolta alla guida di auto a noleggio, che si muovevano tra Montesacro e San Basilio. A stanarli nelle ultime ore sono stati i carabinieri.In particolare, i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Traffico di cocaina dal Sudamerica, 28 arresti - Ore 14 del 26/11/2025

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