Dal centrodestra solo polemiche pretestuose la città ha già visto il loro immobilismo

Il centrodestra ha accusato il coordinamento di Fratelli d’Italia di polemiche pretestuose, mentre si evidenzia che la città ha già mostrato un atteggiamento di immobilismo. La discussione riguarda il dibattito politico locale e il percorso verso le elezioni amministrative del 2027. Piacenza Oltre ha risposto, criticando le dichiarazioni del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici delle accuse o delle risposte.

Piacenza Oltre interviene sul comunicato diffuso dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia in merito al dibattito politico cittadino e al percorso verso le elezioni amministrative del 2027.«Leggiamo con un certo stupore il comunicato di Fratelli d’Italia, che prova ad attaccare il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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