Dal carcere al seggio del Villaggio Mosè | Giuseppe Arnone ha votato

Notizia in breve

Un ex consigliere comunale e dirigente ambientalista ha votato oggi nel seggio del Villaggio Mosè. L’uomo, che ha ricoperto incarichi a livello regionale e locale, si trova in carcere dal 30 aprile a seguito della revoca della sua semilibertà. È stato tra i primi a esercitare il diritto di voto in questa giornata elettorale. La sua presenza in cabina elettorale si è verificata pochi giorni dopo il suo ingresso in carcere.