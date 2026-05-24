Dal carcere al seggio del Villaggio Mosè | Giuseppe Arnone ha votato
Un ex consigliere comunale e dirigente ambientalista ha votato oggi nel seggio del Villaggio Mosè. L’uomo, che ha ricoperto incarichi a livello regionale e locale, si trova in carcere dal 30 aprile a seguito della revoca della sua semilibertà. È stato tra i primi a esercitare il diritto di voto in questa giornata elettorale. La sua presenza in cabina elettorale si è verificata pochi giorni dopo il suo ingresso in carcere.
Giuseppe Arnone è stato tra i primi elettori a votare nel seggio della scuola del Villaggio Mosè. L'ex consigliere comunale, ex presidente regionale di Legambiente e protagonista per decenni della vita politica cittadina, dal 30 aprile si trova in carcere in seguito alla revoca della semilibertà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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