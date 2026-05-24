D' Agostino sogna la Serie A | Prima o poi la sentiremo anche ad Avellino

Notizia in breve

Il presidente dell’Avellino ha affermato che la squadra, prima o poi, raggiungerà la Serie A. La dichiarazione è arrivata durante i festeggiamenti per la promozione a Montoro. D'Agostino ha parlato dei piani futuri del club, senza specificare tempi o modalità, ma ha sottolineato la volontà di arrivare alla massima serie. La frase si inserisce in un contesto di celebrazione per la promozione appena conquistata.