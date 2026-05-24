D' Agostino sogna la Serie A | Prima o poi la sentiremo anche ad Avellino
Il presidente dell’Avellino ha affermato che la squadra, prima o poi, raggiungerà la Serie A. La dichiarazione è arrivata durante i festeggiamenti per la promozione a Montoro. D'Agostino ha parlato dei piani futuri del club, senza specificare tempi o modalità, ma ha sottolineato la volontà di arrivare alla massima serie. La frase si inserisce in un contesto di celebrazione per la promozione appena conquistata.
Il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha parlato ai microfoni di Sportchannel a margine dei festeggiamenti per la promozione della squadra a Montoro, delineando gli obiettivi futuri del club irpino.Sul rendimento stagionale, D'Agostino non nasconde la soddisfazione: «Abbiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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