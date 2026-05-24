D' Agostino sogna la Serie A | Prima o poi la sentiremo anche ad Avellino

Da avellinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente dell’Avellino ha affermato che la squadra, prima o poi, raggiungerà la Serie A. La dichiarazione è arrivata durante i festeggiamenti per la promozione a Montoro. D'Agostino ha parlato dei piani futuri del club, senza specificare tempi o modalità, ma ha sottolineato la volontà di arrivare alla massima serie. La frase si inserisce in un contesto di celebrazione per la promozione appena conquistata.

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Il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha parlato ai microfoni di Sportchannel a margine dei festeggiamenti per la promozione della squadra a Montoro, delineando gli obiettivi futuri del club irpino.Sul rendimento stagionale, D'Agostino non nasconde la soddisfazione: «Abbiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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