Due toponimi di Manfredonia, “Zichicchje” e “Skoppe”, riflettono storie e tradizioni della città. “Zichicchje” è un termine dialettale usato per indicare un luogo specifico, mentre “Skoppe” rappresenta un altro nome storico. Entrambi i nomi sono ancora ricordati dalla popolazione locale e testimoniano le radici culturali e linguistiche della zona. La loro origine risale a tempi passati e sono parte integrante della memoria collettiva della comunità.

Ci sono dei nomi che ogni manfredoniano di un tempo custodisce nel cuore. Sono nomi di luoghi che oggi fanno parte del tessuto urbano o della periferia della città, ma che nascondono una storia antica legata a doppio filo con i nomi e i cognomi dei vecchi proprietari di quelle terre. Il nome della località Scoppa non nasce dal caso, ma affonda le radici in una storia di proprietà terriera documentata già nell'Ottocento. Come spesso accade per i toponimi agricoli, il nome deriva semplicemente dal cognome di un antico e facoltoso proprietario del posto. Le prove d'archivio sono chiarissime: in una pianta topografica del “Fondo Palude di Siponto” del 1841 vengono indicati un “Orto Scoppa” ed un “Casino Scoppa” (quest'ultimo era all'epoca l'unico fabbricato riportato nella zona oltre alla Basilica e a pochi ruderi). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Da “Zichicchje” a “Skoppe”: storia di due toponimi sipontini

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