Oggi e domani si svolgono le elezioni comunali in quasi 900 comuni tra Venezia e Reggio Calabria. La campagna elettorale si sta concludendo con un'ultima fase di mobilitazione dei candidati e degli elettori. Le urne saranno aperte per due giorni, con scrutinio previsto subito dopo la chiusura. La consultazione riguarda amministrazioni locali di diverse dimensioni e caratteristiche, senza coinvolgere elezioni nazionali o regionali.

AGI - Una tornata elettorale, quella delle comunali del 24 e 25 maggio, che si carica nelle ultime ore di campagna elettorale di significato politico. Anche a livello nazionale. La segretaria del Partito Democratico ha concluso il suo tour elettorale con una appello agli elettori che guarda direttamente alle politiche del 2027: "Usate le ultime ore di campagna elettorale per andare da quelle persone che in questa piazza non sono venute. Diamo una spinta per mandare a casa il governo Meloni". La 'partita Venezia'. Le fiche del centrosinistra sono tutte su una casella: Venezia. È nella laguna che i dem, e con loro la coalizione larga che sostiene Andrea Martella, sperano di spiccare il salto per poter in futuro conquistare il Veneto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Da Venezia a Reggio Calabria, oggi e domani al voto quasi 900 comuni

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