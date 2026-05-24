da venezia a reggio calabria al voto oltre 6 milioni di italiani alle 23 di domenica aff

Alle 23 di domenica, si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni comunali in Italia. I seggi sono stati aperti lunedì dalle 7 alle 15. Oltre 6 milioni e 600 mila italiani hanno partecipato alle urne, che si sono svolte in diverse città da Venezia a Reggio Calabria. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

AGI - Per la tornata di elezioni comunali, seggi aperti lunedì dalle 7 alle 15. Oltre 6 milioni e 600.000 italiani sono chiamati alle urne oggi per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Tra i comuni al voto 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina Affluenza alle 23 al 46,3% in calo di quasi quattro punti . Alle 23 di domenica l'affluenza è stata del 46,3%, quando rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente era stata del 50,2%. 🔗 Leggi su Agi.it

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6,6 milioni di italiani al voto — il primo test politico dopo il referendum

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