da venezia a reggio calabria al voto oltre 6 milioni di italiani alle 19 affluenza al 34

Alle 19, l'affluenza alle urne in tutta Italia è al 34%. Seggi aperti fino a lunedì pomeriggio per le elezioni comunali, coinvolgendo oltre 6 milioni e 600 mila cittadini. In molte città, i cittadini si sono recati alle urne per scegliere i nuovi sindaci e consiglieri comunali. La partecipazione varia tra le diverse regioni, con alcuni centri che registrano percentuali più alte di votanti rispetto ad altri. Le operazioni di voto continuano fino alla chiusura prevista per lunedì.

AGI - Seggi aperti fino a lunedì pomeriggio per la tornata di elezioni comunali. Oltre 6 milioni e 600.000 italiani sono chiamati alle urne oggi e lunedì per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Oggi si vota fino alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Tra i comuni al voto 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina Affluenza alle 19 al 34,49% in calo di due punti e mezzo. 🔗 Leggi su Agi.it

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6,6 milioni di italiani al voto — il primo test politico dopo il referendum

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