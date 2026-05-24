Da un gesto privato a 1000 operatori | la rete che salva le famiglie

Notizia in breve

Un gesto privato ha portato alla creazione di una rete composta da mille operatori che si dedicano all’assistenza delle famiglie. Le famiglie volontarie, che risiedono stabilmente nel villaggio di Lurano, sono coinvolte in questa iniziativa. La rete si sviluppa attraverso il coordinamento di queste persone, che offrono supporto quotidiano a chi ne ha bisogno. La presenza stabile delle famiglie volontarie nel villaggio permette di mantenere un contatto diretto e continuo con la comunità.