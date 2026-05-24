Da un gesto privato a 1000 operatori | la rete che salva le famiglie
Un gesto privato ha portato alla creazione di una rete composta da mille operatori che si dedicano all’assistenza delle famiglie. Le famiglie volontarie, che risiedono stabilmente nel villaggio di Lurano, sono coinvolte in questa iniziativa. La rete si sviluppa attraverso il coordinamento di queste persone, che offrono supporto quotidiano a chi ne ha bisogno. La presenza stabile delle famiglie volontarie nel villaggio permette di mantenere un contatto diretto e continuo con la comunità.
? Domande chiave Come può un gesto privato trasformarsi in una rete di mille operatori?. Chi sono le famiglie volontarie che vivono stabilmente nel villaggio di Lurano?. Come riescono gli educatori a trasformare l'accoglienza in autonomia lavorativa?. Quali percorsi specifici vengono creati per i minori affidati dai tribunali?.? In Breve Nascita nel 1983 tramite accoglienza domestica, consolidata in consorzio nel 2013.. Coordina quattro cooperative sociali operanti tra Bergamo, Dalmine, Treviglio e Crema.. Educatore Francesco Fossati coordina psicologi e assistenti sociali per percorsi individualizzati.. Villaggio di Lurano gestisce 18 appartamenti con la presenza di 3 famiglie volontarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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