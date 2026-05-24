Da quasi vent'anni, un gruppo di donne utilizza il lavoro a maglia e uncinetto come strumenti di socialità e attivismo contro la violenza. Durante un incontro, una donna sceglie i gomitoli mentre altre due mostrano i loro lavori, creando un momento di condivisione e sostegno tra le partecipanti.

M entre la signora Lucia è occupata nella scelta dei gomitoli, altre due donne si mostrano a vicenda i loro lavori. «Bellissimo!», «Non riesco a capire bene come fare questo punto». «Guarda come sta facendo Giorgio». «Chi mi aiuta a tenere lo striscione?». È sabato pomeriggio, fa caldo e il centro di Milano è pieno di turisti. Alcuni passano senza soffermarsi, altri fanno delle foto, altri chiedono informazioni: «Esattamente voi chi siete? Anche io lavoro a maglia. Cos’è Parole e Punti?». (Foto: Silvia Mazzucchelli) « Parole e Punti per prima cosa è una famiglia», spiega Enrica Bologni, presidente dell’associazione di promozione sociale che opera su Milano da circa vent’anni unendo lavoro a maglia, attivismo e cultura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da quasi vent'anni, "Parole e Punti" trasforma lavoro a maglia e uncinetto in una forma di socialità, sostegno e attivismo contro la violenza

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