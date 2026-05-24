da pozzolengo e flero i nuovi protagonisti della cooperazione

Da Pozzolengo e Flero arrivano i nuovi leader della cooperazione. Il territorio bresciano continua a essere un punto di riferimento per il settore, con iniziative e progetti che rafforzano la presenza del mondo cooperativo a livello nazionale. Le attività locali attirano l’attenzione e contribuiscono a consolidare la posizione strategica della regione. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita.

Il territorio bresciano si conferma incubatore di leadership e baricentro strategico per il mondo cooperativo nazionale. In una fase cruciale per il settore sempre più orientato verso le sfide dell’innovazione, dell’inclusione sociale e della nuova imprenditorialità, due giovani cooperatori di Brescia assumono ruoli di primo piano nell’Associazione generale cooperative italiane ( Agci ). Il nuovo assetto vede Andrea Bonomelli, già presidente della Cooperativa Comunità Lautari di Pozzolengo, con sedi sparse per tutta la penisola, salire alla presidenza nazionale dei giovani di Agci. Al suo fianco Valentina Boldini, oggi alla guida della Cooperativa Opera di Flero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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