Da Parigi a Lugano | trova le differenze con Villa Olmo e il lungolago di Como

Da Parigi a Lugano, si notano differenze evidenti rispetto a Villa Olmo e al lungolago di Como. A Lugano, il paesaggio si presenta con spazi moderni e infrastrutture curate. A Como, invece, le aree lungo il lago sono caratterizzate da edifici storici e un’atmosfera più tradizionale. Tuttavia, si osserva che la città di Como sembra più adatta a essere attraversata che vissuta, con alcune zone che risultano meno accessibili o vivibili.

Oramai è chiaro: Como è una città dove la bellezza la devi attraversare ma dove è assolutamente vietato viverla. L'esempio di Villa Olmo è in questo senso il più calzante. Infatti, al contrario di quanto potete osservare nella foto scattata ieri da una nostra lettrice nel parco di Place des. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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