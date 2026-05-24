Da noi a Ruota Libera oggi | ospiti del 24 maggio 2026 su Rai 1

Da tutto.tv 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 17 su Rai 1 va in onda “Da noi… a Ruota Libera”, condotto da Francesca Fialdini. Il programma torna con la sua consueta puntata domenicale e invita gli spettatori a seguire gli ospiti di questa giornata. La trasmissione si svolge nel pomeriggio e presenta interviste e approfondimenti su vari temi. La puntata è in programmazione come di consueto, con la conduttrice che conduce l’evento.

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Torna questo pomeriggio su Rai 1 l’appuntamento domenicale con “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, alle 17.20. Una nuova puntata ricca di ospiti, storie e momenti di spettacolo, nel solco del format che ha trasformato il late-show domenicale pomeridiano in un luogo di racconto autentico, dove la “ruota” scandisce emozioni, ricordi e rivelazioni. Come di consueto, il programma alterna le interviste a personaggi del mondo dello spettacolo alle storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, con la ruota come metafora di rinascita e coraggio.... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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