Oggi alle 17 su Rai 1 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. La puntata di domenica 24 maggio 2026 prevede ospiti e anticipazioni. La trasmissione, prodotta da Endemol Shine Italy e realizzata dalla direzione Intrattenimento Day Time, va in onda regolarmente. Non sono stati comunicati dettagli sugli ospiti o sui temi trattati.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 24 maggio 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 24 maggio 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 24 maggio 2026

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