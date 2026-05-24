Sul tappeto rosso si sono alternate attrici come Demi Moore e Penélope Cruz, tutte in abiti eleganti e lucidi. La cerimonia si è conclusa con un grande applauso, segnando la fine della 79esima edizione del festival cinematografico francese. Le star hanno sfilato davanti a fotografi e pubblico, mostrando i loro look raffinati. La serata è proseguita con la premiazione e il consueto entusiasmo generale.

N on, je ne regrette rien. Cala ufficialmente il sipario sulla 79esima edizione della più prestigiosa kermesse cinematografica francese. Al di là dei premi assegnati e dell’ambita Palma d’Oro, in ogni caso, la Croisette si conferma ancora una volta un appuntamento ad alto tasso di glamour. Da Demi Moore a Penelope Cruz, il Festival di Cannes 2026 si è concluso in grande stile. Nei panni di una femme fatale, i migliori look di Monica Bellucci a Cannes X Quest’anno, d’altra parte, il tappeto rosso che affaccia sul mare della Costa Azzurra ha fatto da cornice all’eleganza e alla bellezza di star over 40. Attrici, registe e interpreti hanno infatti mostrato un lato inedito della femminilità, tanto sofisticata quanto ricercata e sensuale, indipendentemente dall’età. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Demi Moore a Penélope Cruz, dive sul tappeto rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Who Wore It Better Celebrities vs. Fashion Models

Notizie e thread social correlati

Tra le star più attese sulla Croisette: Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson, Monica Bellucci, Julianne MooreTra le star più attese sulla Croisette ci sono attrici e attori di fama internazionale, tra cui Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson,...

Cannes 2026: da Scarlett Johansson a Demi Moore, le star sul red carpetDurante la 79ª edizione del Festival di Cannes nel 2026, numerose star si sono presentate sul red carpet, tra cui Scarlett Johansson, Demi Moore e...

Temi più discussi: Demi Moore a Cannes 2026: sul red carpet con il look black and white old Hollywood; Demi Moore a Cannes preoccupa i fan: Quelle braccia sono troppo magre, sta bene?; Da Sharon Stone a Demi Moore: i look sul settimo red carpet del Festival; Demi Moore a Cannes ha tagliato i capelli: ecco il nuovo look.

Zoe Saldaña, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Demi Moore, Penélope Cruz… quante icone di stile tutte assieme: succede sul tappeto rosso della cerimonia di premiazione della 79°edizione del Festival di Cannes. Ma chi sarà stata la più glamorous della serat x.com

Demi Moore in Matières Fécales FW26 The One Percent alla première di Paper Tiger al 79° Festival di Cannes. La collezione è pensata per fungere da satira oscura e distopica della ricchezza globale, dell'elitismo e delle ossessioni estetiche dei super-ricc reddit

Demi Moore sorprende a Cannes con un taglio di capelli rivoluzionario e look da sognoDemi Moore incanta a Cannes 2026 con un taglio di capelli corto, abito blu cobalto drappeggiato e gioielli da capogiro ... rumors.it

Demi Moore a Cannes 2026: sul red carpet con il look black and white old HollywoodTre le giurate del Concorso, Demi Moore è grande protagonista al Festival di Cannes 2026: scopri i dettagli di tutti i suoi look, tra photocall e red carpet ... vogue.it